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ارتفاع حصيلة هجوم "الصندوقية" الى ضحيتين و7 جرحى من الشرطة

Category: أمـن

Date: 2021-08-28T21:03:27+0000
ارتفاع حصيلة هجوم "الصندوقية" الى ضحيتين و7 جرحى من الشرطة

شفق نيوز/ افاد مسؤول حكومي مسؤول بارتفاع حصيلة هجوم داعش على نقطة امنية بين ديالى وصلاح الدين مساء يوم السبت الى ضحيتين و7 جرحى من الشرطة.

وقال قائممقام الضلوعية حمزة رياض لوكالة شفق نيوز، ان "حصيلة الهجوم الارهابي الذي شنه داعش على نقطة امنية مشتركة من الشرطة الاتحادية وفوج طوارئ الشرطة التاسع في منطقة الصندوقية الحدودية بين شمال غربي ديالى وقضاء الضلوعية جنوب شرقي صلاح الدين، ارتفع الى ضحيتين وجريح من الشرطة الاتحادية و6 جرحى من فوج الطوارئ".

وأضاف رياض ان "عناصر داعش هاجمت النقطة الامنية باسلحة القنص واشتبكت معها عناصر الشرطة التي تمكنت من التصدي للمهاجمين"، مشيرا الى "نقل الضحايا والمصابين الى مستشفى الضلوعية".

إلى ذلك، دعا مستشفى الضلوعية الاهالي الى التبرع بالدم لاسعاف وانقاذ المصابين جراء الهجوم، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

وتشهد مناطق جنوبي صلاح الدين هجمات متكررة بسبب وجود بؤر وخلايا نائمة لداعش في القرى الزراعية والبساتين الوعرة.

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