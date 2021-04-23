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ارتفاع حصيلة هجومي ديالى الى سبع ضحايا وإصابات

Category: أمـن

Date: 2021-04-23T05:07:47+0000
ارتفاع حصيلة هجومي ديالى الى سبع ضحايا وإصابات

شفق نيوز/افاد مصدر امني، يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة انفجار الهجومين اللذين استهدفا الشرطة في محافظة ديالى إلى ثلاث وإصابة أربعة اخرين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة انفجرت على سيارة مدني في قرية "الجيزاني" شمالي ناحية العبارة وخلال توجه دورية للشرطة الى مكان الحادث انفجرت عبوة ثانية  مستهدفة الدورية وأثناء الانفجار هاجمت عناصر داعش الدورية والمتواجدين في موقع الحادث باسلحة القناص ما  تسبب  بمصرع 3 منتسبين بينهم ضابط واصابة أربعة آخرين من المدنيين والشرطة.

 واضاف "ان قوات من الشرطة هرعت الى مكان الحادث واخلت الضحايا والمصابين وشنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الهجوم وسط توتر واوضاع مضطربة في القرية".

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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