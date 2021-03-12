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ارتفاع حصيلة مجزرة صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-03-12T13:09:16+0000
ارتفاع حصيلة مجزرة صلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول يوم الجمعة بارتفاع حصيلة هجوم مجزرة "البو دور" جنوبي تكريت في محافظة صلاح الدين بوفاة المصاب الثامن.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن المصاب بحادثة "البو دور" توفي متأثراً بإصابته البليغة.

وكشف قائممقام قضاء تكريت عمر الشنداح، في وقت سابق من اليوم، تفاصيل مجزرة نفذها مسلحون لأفراد عائلة في منطقة "البو دور" جنوبي القضاء، مؤكدا أن الهجوم إرهابي واستهدف ثلاثة منازل.

وقال الشنداح، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين بزي عسكري يرتدون اللثام، ويستقلون سيارتين، مبينا أن بحسب رواية شهود عيان من أهالي المنطقة "اقتحم المسلحون فجر اليوم، ثلاثة منازل أحدها لمنتسب أمني والآخر لمحامٍ والثالث لأحد المدنيين، وقتلوا 7 أفراد وأصابوا ثامنا، والضحايا بينهم نساء وأطفال".

وأوضح الشنداح، أن "المعلومات والتحقيقات الأولية أكدت أن الحادث إرهابي، تقف وراءه عناصر داعش لدواع انتقامية، وأن التحقيقات مستمرة لكشف خيوط الجريمة بالكامل"، لافتا إلى أن "قوات الأمن اتخذت إجراءات مشددة في عموم مناطق جنوبي تكريت للتحري عن منفذي الهجوم والقبض عليهم".

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