ارتفاع حصيلة "مجزرة جبلة".. ومفاجأة بشأن القاتل

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة "مجزرة جبلة" التي نفذها مسلح مطلوب للقضاء في محافظة بابل إلى ١٩ قتيلا، وفق مصدر أمني.

وسرد المصدر تفاصيل المجزرة لوكالة شفق نيوز، قائلا "في تمام الساعة 1500 من هذا اليوم، وردت معلومات الى استخبارات ناحية جبلة تفيد بتواجد مطلوبين عدد 2 في منطقه الرشايد في دار المدعو رحيم كاظم عياده الغريري".

وأضاف أن "مفرزة استخبارات جبلة توجهت الى المكان المعني، وعند وصولهم الى البيت قام صاحب البيت باطلاق النار على أفراد المفرزة"، مردفا "بعدها وحسب اقوال ضابط استخبارات جبلة تم الاتصال بقاضي جبلة واخذ الموافقات وبعدها تم توجيه نداء الى مفارز سوات حيث حضرت مفارزها الى المكان المعني".

وتابع المصدر بالقول، "قامت قوات سوات بتطويق البيت وحصلت مواجهات بينها وبين صاحب الدار الذي رفض تسليم نفسه علما انه أصاب منتسبين اثنين بطلق ناري احدهم في ساقه والثاني خدش في جسمه".

وزاد، "في الساعة 1900 انتهت المواجهات بينه وبين قوة سوات وتبين بعدها واثناء دخول القوة الى داره بأن جميع أفراد العائلة قد قتلوا".

وأشار المصدر إلى أن "مفارز الأدلة الجنائية حضرت لمكان الحادث بصحبة قاضي التحقيق وتم اجراء الكشف على الحادث".

وقال إنه "عدد المقتولين في الدار كان 20 شخصا، وتم التوصل الى بعض اسماء القتلى وهم كل من: رحيم كاظم عيادة الغريري، سلام رحيم، كريم رحيم، فراس رحيم، ايوب رحيم، ابتسام رحيم، ديانه رحيم، يسرى احمد - زوجة رحيم، شيماء هلال - زوجه سلام، عبد الله سلام، سعد سلام، عنود سلام، انوار سلام".

وأشار المصدر إلى أن صاحب الدار المدعو رحيم كاظم عيادة الغريري كان مطلوبا للسلطات بتهمة الإرهاب.

ولم يتضح على الفور فيما إذا كان منتميا لتنظيم "داعش" من عدمه.