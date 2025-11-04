ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مقر الحشد الشعبي ببغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع داخل مقر للحشد الشعبي في أطراف العاصمة بغداد إلى ثلاثة قتلى.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الانفجار حصل داخل مقر تابع للحشد الشعبي عبارة عن معمل يحتوي على مخلفات حربية".

وأشار إلى أن "الانفجار حصل أثناء تفكيك المخلفات الحربية، ما أدى وفق أحدث إحصائية إلى وقوع ثلاثة قتلى وتضرر سبعة منازل".

وهزّ انفجار داخل أحد مقرات الحشد الشعبي المجاور لمعمل الغاز بالقرب من مدينة بسماية، جنوب شرق بغداد، ما أسفر في حصيلة أولية عن قتيل ومصابين اثنين، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز ظهر اليوم.

وفي بيان رسمي، نعت هيئة الحشد الشعبي مديرية مكافحة المتفجرات أحد منتسبيها الذي ذهب ضحية الحادث، وأصيب اثنان آخران، جراء انفجار "عرضي" وقع أثناء تنفيذ واجب فني في منطقة جرف النداف ببغداد.

وأوضحت الهيئة أن الانفجار ناتج عن مواد متفجرة خلفتها عصابات داعش الإرهابية داخل المقر، مؤكدة أنها سيطرت على الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة، وأن فرقها مستمرة في تطهير المناطق من مخلفات الإرهاب حفاظاً على أرواح المواطنين.