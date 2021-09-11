ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كركوك إلى 4 أفراد من الشرطة الاتحادية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع مساء يوم السبت في محافظة كركوك إلى 4 أفراد من الشرطة الاتحادية.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بأن عناصر تنظيم داعش شنت هجوما على قوات الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة قرب في منطقة وادي شبيجة التابعة إداريا لقضاء داقوق بمحافظة كركوك.

وأضاف أن 3 من أفراد الشرطة الاتحادية سقطوا ضحايا إضافة إلى إصابة رابع بجروح جراء الهجوم، مشيرا إلى أن عبوة ناسفة انفجرت على سيارة همر أثناء توجه قوة إلى مكان الحادث ما تسبب بأضرار مادية.

ووفق مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، فإن حصيلة الهجوم ارتفعت إلى 4 ضحايا من قوات الشرطة الاتحادية.

وقبل أسبوع، شن مسلحو داعش هجوما عنيفا على قوات الشرطة الاتحادية في كركوك، ما أوقع 12 ضحية في صفوفها.