ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار جلولاء 

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي، اليوم الاحد، بارتفاع حصيلة هجوم جلولاء في محافظة ديالى الى 4 ضحايا ومصاب .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن حصيلة الهجوم الذي استهدف رعاة أغنام صبية اعمارهم اقل من 16 عاما في قرية عرب فرج شمالي ناحية جلولاء ارتفعت إلى 4 قتلى ومصاب توفوا جراء الإصابات البليغة، مبينا أن جثث الضحايا نقلت إلى الطب العدلي، فيما فتحت قوات الأمن تحقيقا بالحادث.

وأبلغ مصدر أمني في وقت سابق وكالة شفق نيوز، بسقوط ضحيتين وإصابة ثلاثة آخرين جميعهم صبية ورعاة اغنام بانفجار عبوة ناسفة في قرية عرب فرج شمالي ناحية جلولاء، (75 كم شمال شرق بعقوبة).

وتتعرض قرى شمالي جلولاء، (70 كم شمال شرق بعقوبة)، لهجمات وتعرضات مستمرة بسبب الفراغات الأمنية التي خلفها انسحاب البيشمركة من حدود كوردستان منذ عام 2017 .