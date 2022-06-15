ارتفاع حصيلة ضحايا القصف التركي على "سنوني سنجار"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة القصف التركي الذي استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً توفي متاثرا باصابته بالقصف الذي حصل ظهر اليوم لترتفع الحصيلة الى ضحيتين".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، افاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة جديدة لقصف طائرات مسيرة يعتقد أنها تركية، استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر، ان "القصف المسير نفذ بأربع ضربات على الأقل، واستهدف مقرا لاسايش إيزيدي خانة- الذي تقول أنقرة إنه تابع لحزب العمال-، بالإضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني، مما تسبب بتضرر عدد من المنازل القريبة من المقار".

يشار إلى أن قضاء سنجار سبق أن تعرضت إلى عمليات قصف جوي تركي متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب "العمال الكوردستاني" يتخذون من المدينة معقلاً.