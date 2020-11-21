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ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة

Category: أمـن

Date: 2020-11-21T18:45:36+0000
ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم صلاح الدين إلى 5 بينهم مدير شرطة

شفق نيوز/ ارتفعت حصيلة ضحايا كمين تنظيم داعش الارهابي شمالي صلاح الدين إلى خمسة ضحايا.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن المدنيين الاثنين اللذين استهدفت سيارتهما بعبوة ناسفة قد توفيا نتيجة الاستهداف.

وكان مدير ناحية الزوية التابعة لقضاء بيجي شمالي صلاح الدين محمد زيدان قال لوكالة شفق نيوز إن "عبوة ناسفة انفجرت بين أطراف ناحية الزوية ومنطقة المسحك في قضاء بيجي مستهدفة عجلة تقل مدنيين اثنين".

وأضاف أن "قوة من الشرطة شنت حملة تفتيش بالمنطقة، في أعقاب التفجير، وسقطت في كمين لداعش ما أشعل اشتباكات عنيفة بين الجانبين".

وأوضح زيدان أن 3 من أفراد الشرطة سقطوا ضحايا بينهم مدير شرطة المسحك وهو برتبة عقيد، وأصيب 8 آخرون بجروح.

وأشار إلى الاشتباكات لا تزال مندلعة، مع وصول تعزيزات أمنية الى مكان الحادث.

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