ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء على متظاهري كركوك إلى قتيلين

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة كركوك يوم السبت بارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الى المتظاهرين الكورد المحتجين على غلق طريق كركوك اربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان جريحا توفي متأثرا بإصابته ليرتفع عدد القتلى إلى اثنين.

وافاد مصدر أمني في محافظة كركوك في وقت سابق من يوم السبت، عن وقوع قتلى وجرحى نتيجة أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصاً واحدا على الأقل قتل وأصيب 10 آخرون نتيجة احداث كركوك عصر اليوم.

وحذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني اليوم السبت، من استمرار تصعيد الأوضاع واستهداف الكورد في كركوك.

وتصاعدت الأحداث اليوم للتحول إلى تظاهرات من قبل عرب وتركمان يرفضون إخلاء المقر من جهة، وكورد يطالبون بإعادة فتح طريق أربيل كركوك المغلق منذ نحو أسبوع من جهة أخرى، وتطورت إلى احتكاك بين المتظاهرين والقوات الأمنية ما أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.