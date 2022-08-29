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ارتفاع حصيلة صدامات القصر بين أنصار الصدر وقوات الأمن

Category: أمـن

Date: 2022-08-29T17:40:04+0000
ارتفاع حصيلة صدامات القصر بين أنصار الصدر وقوات الأمن

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت لإخلاء القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، من أنصار التيار الصدري.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "ثلاثة متظاهرين سقطوا ضحية، وأكثر من 50 آخرين أصيبوا حتى اللحظة، بينهم عناصر في القوات الأمنية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري ومبان لمؤسسات حكومية عدة، وإعلان النفير العام.

كما تسببت الصدامات في المنطقة الخضراء، بإصابة عدد من المراسلين والمصورين بينهم مصور ومراسل وكالة شفق نيوز، خلال محاولات قوات الأمن العراقية، فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

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