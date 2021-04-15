ارتفاع حصيلة تفجير مدينة الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف سوقا شعبية في مدينة الصدر ببغداد.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن الحصيلة ارتفعت إلى ثلاث ضحايا و15 مصابا، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة لكثرة الجرحى الراقدين بالمستشفيات من جراء الحادث.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقتا سابق من اليوم بأن الإنفجار الذي وقع في منطقة الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ناجم عن عجلة مفخخة مركونة قرب مكب للنفايات في سوق شعبية.

من جهتها قالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن انفجارا وقع في أحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى سقوط مدني ضحية وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات، كمعلومات أولية للحادث.