سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع حصيلة تفجير مدينة الصدر

Category: أمـن

Date: 2021-04-15T12:39:12+0000
ارتفاع حصيلة تفجير مدينة الصدر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الخميس بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف سوقا شعبية في مدينة الصدر ببغداد.

ووفقا للمصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، فإن الحصيلة ارتفعت إلى ثلاث ضحايا و15 مصابا، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة لكثرة الجرحى الراقدين بالمستشفيات من جراء الحادث.

وأفاد مصدر أمني مسؤول في وقتا سابق من اليوم بأن الإنفجار الذي وقع في منطقة الحبيبية التابع لمدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد ناجم عن عجلة مفخخة مركونة قرب مكب للنفايات في سوق شعبية.

من جهتها قالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن انفجارا وقع في أحدى الأسواق بمنطقة الحبييبة شرقي العاصمة بغداد، مما ادى الى سقوط مدني ضحية وإصابة 12 آخرين وحرق 5 عجلات، كمعلومات أولية للحادث.

related

جرحى بهجوم لداعش في محافظة ديالى

Date: 2020-07-15 19:10:39
جرحى بهجوم لداعش في محافظة ديالى

انفجار يستهدف حماية تابعة لوزارة النفط العراقية في الموصل

Date: 2021-02-18 07:53:49
انفجار يستهدف حماية تابعة لوزارة النفط العراقية في الموصل

ضبط عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا شمالي بغداد

Date: 2020-06-14 23:10:38
ضبط عجلة تحمل منصات اطلاق صواريخ كاتيوشا شمالي بغداد

مكافحة الإرهاب يُجهز على 7 دواعش بينهم قادة بارزون في كركوك

Date: 2021-01-27 13:16:24
مكافحة الإرهاب يُجهز على 7 دواعش بينهم قادة بارزون في كركوك

مرصد: مقتل 18 عنصرا من القوات الايرانية والفصائل العراقية الموالية لها بسوريا

Date: 2019-09-09 09:40:55
مرصد: مقتل 18 عنصرا من القوات الايرانية والفصائل العراقية الموالية لها بسوريا

فريق مكافحة المتفجرات يعجز عن تفكيك اللغم البحري الملتصق بالناقلة النفطية

Date: 2021-01-01 10:33:40
فريق مكافحة المتفجرات يعجز عن تفكيك اللغم البحري الملتصق بالناقلة النفطية

أمنية كركوك تحدد موقفها من اقامة تظاهرات وتحذر من مخالفة القانون

Date: 2019-11-30 11:07:19
أمنية كركوك تحدد موقفها من اقامة تظاهرات وتحذر من مخالفة القانون

حبس لثلاث سنوات بانتظار من يتسبب بنشر فيروس كورونا في العراق

Date: 2020-03-16 12:37:58
حبس لثلاث سنوات بانتظار من يتسبب بنشر فيروس كورونا في العراق