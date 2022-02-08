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ارتفاع حصيلة تفجير الأنبار ونجاة صيادين كويتيين من الحادث

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T10:32:02+0000
ارتفاع حصيلة تفجير الأنبار ونجاة صيادين كويتيين من الحادث

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الثلاثاء بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف عجلة عسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق والتي كانت تؤمن الحماية لعدد من الصيادين الكويتيين.

وانفجرت عبوة ناسفة ضمن صحراء قضاء راوة في الانبار مستهدفة عجلة للجيش العراقي ما أودى بحياة جنديين اثنين وإصابة اثنين آخرين كحصيلة أولية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوة التي انفجرت عليها العبوة كانت في واجب امني تأمين حماية للصيادين الكويتيين الأمر الذي ادى الى سقوط أربع جنود ضحايا وموظف في مستشفى راوة.

ووفقا للمصدر فإن الصيادين الكويتيين لم يتعرضوا لأي أذى، مشيرا إلى أن المنطقة التي حصل فيها الانفجار موجودة فيها مخلفات حربية ولم يتم فحصها قبل الذهاب إليها.

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