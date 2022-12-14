ارتفاع حصيلة تفجير الطارمية شمالي بغداد لـ3 ضحايا و5 جرحى من الجيش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف دورية للجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد إلى 8 بين ضحية وجريح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحصيلة التفجير الذي استهدف الدورية في قضاء الطارمية ارتفعت إلى ثلاث ضحايا بينهم آمر الفوج، و5 جرحى بينهم ضابط برتبة مقدم والبقية جنود.

وكان مصدر في الشرطة العراقية قد افاد في وقت سابق من اليوم، باستهداف دورية عسكرية تابعة للجيش العراقي شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالتنا، إن عبوة انفجرت مستهدفة دورية تابعة للجيش ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد مما أسفر عن مقتل آمر فوج - ضابط برتبة مقدم ركن - واصابة مساعده وجنديين آخرين بجروح خطيرة كحصيلة أولية.

هذا وقد وصل نائب قائد العمليات المشتركة ومدير الاستخبارات العسكرية وعدد من قادة المشتركة الى الطارمية للإطلاع عن كثب على طبيعة الهجوم الذي لم يتم تبنيه لغاية الآن.

وتنشط خلايا تنظيم داعش في مناطق شمالي العاصمة العراقية رغم العمليات العسكرية التي تجريها القوات المسلحة بين الحين والآخر في محاولة لتطهيرها.