ارتفاع حصيلة تفجير استهدف الحشد الشعبي شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة التفجير الذي استهدف قوة من الحشد الشعبي شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حصيلة التفجير الذي استهدف قوة من الحشد الشعبي في قضاء الطارمية شمالي بغداد صباح اليوم، بلغت ضحية واحدة وأربعة مصابين".

وبين أن "القوة من 12 في الحشد الشعبي وكانت تنفذ عملية تفتيش في الطارمية وأثناء ذلك استهدفت بانفجار عبوتين ناسفتين على إحدى الدوريات".

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، صباح اليوم، بأن تفجيراً استهدف دورية عسكرية لقوات الحشد الشعبي شمالي العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن مقتل منتسب واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة.