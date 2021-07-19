ارتفاع حصيلة انفجار مدينة الصدر إلى 35 قتيلاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع، الاثنين، داخل سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة التفجير الانتحاري في سوق الوحيلات بمدينة الصدر ارتفع إلى 35 قتيلاً إضافة إلى إصابة 57 آخرين بجروح على الأقل.

وأشار المصدر إلى أن ارتفاع عدد القتلى يعود إلى أن بعض الجرحى توفوا في المستشفيات نتيجة إصاباتهم الخطرة.

ووقع التفجير عبر امرأة انتحارية ترتدي حزاما ناسفا أثناء اكتظاظ السوق بالمتبضعين لشراء حاجيات عيد الأضحى، وكان معظمهم نساء وأطفال.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان مقتضب، حدوث التفجير، ووقوع قتلى وجرحى بسببه، دون تقديم حصيلة فورية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن السلطات العراقية عادة ما تتهم تنظيم "داعش" بالوقوف وراء هكذا عمليات.

من جانبه، قال يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان، إن الأخير أمر بتوقيف قائد القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين سوق الوحيلات.

كما أمر الكاظمي، وفق المصدر ذاته، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بالحادث".