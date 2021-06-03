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ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 4 قتلى و20 جريحاً

Category: أمـن

Date: 2021-06-03T19:29:11+0000
ارتفاع حصيلة انفجار الكاظمية إلى 4 قتلى و20 جريحاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مطلع بارتفاع حصيلة الانفجار الذي وقع يوم الخميس في الكاظمية بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار خلف 4 قتلى و20 جريحاً"، مبيناً أن 10 جرحى غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج وما يزال الآخرون يتلقون العلاج.

وكان مصدر أمني قد أبلغ وكالة شفق نيوز، بانفجار اسطوانة غاز أمام مطعم بالقرب من كشك الأمانات في باب المراد بالكاظمية، مبيناً أن الاسطوانة كانت لصاحب كشك لبيع الذرة (الشامية).

وأشار إلى أن بعض المصابين سقطوا جراء التدافع بين الناس الذين كان يعج بهم المكان.

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الوصول إليه، وتم نقل الجرحى الى المستشفيات القريبة، منوهاً إلى أن خبير الأدلة الجنائية وصل لمكان الحادث لرفع التقرير النهائي. 

من جانبها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب، "انفجار جسم غريب قرب باب المراد بمنطقة الكاظمية في العاصمة بغداد، مساء اليوم الخميس، والفرق المختصة متواجدة ضمن مكان الحادث لتحديد طبيعته، حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا".

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