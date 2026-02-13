ارتفاع حصيلة الوفيات في حادثة حريق مصفاة بيجي

شفق نيوز- صلاح الدين

توفي أحد موظفي مصفاة بيجي، يوم الجمعة، نتيجة حروق خطيرة أُصيب بها جرّاء الحريق الذي اندلع في المصفى الواقع شمالي محافظة صلاح الدين يوم الاثنين الماضي.

وقال مصدر مسؤول في المصفى لوكالة شفق نيوز، إن "الموظف مصطفى علي حمد فارق الحياة بعد أيام من تلقيه العلاج في المستشفى، ليكون ثالث شخص يفقد حياته نتيجة الحريق الذي وقع في أحد أقسام المصفاة".

وأضاف أن "الفرق الفنية والإدارية تواصل أعمالها لمعرفة أسباب الحريق بشكل دقيق، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتعزيز إجراءات السلامة داخل الوحدات التشغيلية".

كما أشار المصدر إلى أن الحريق كان قد اندلع في إحدى الوحدات الإنتاجية داخل مصفاة بيجي، ما أسفر عن إصابة عدد من الموظفين بحروق متفاوتة، تم نقلهم على أثرها إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

وكان مصدر في مصافي بيجي بمحافظة صلاح الدين، كشف أول أمس الأربعاء، عن وفاة موظف ثانٍ متأثراً بجراحه التي أُصيب بها جراء حادث الانفجار والحريق الذي وقع في أحد مرافق المصفاة.

وكانت وزارة النفط العراقية، قد أعلنت مساء الاثنين الماضي، أن الحريق نشب داخل إحدى الكابسات في المصفاة، فيما تمكنت فرق السلامة والإطفاء من السيطرة.

وأضافت الوزارة أن "الحادث أسفر عن وفاة أحد العاملين في المصفى، فضلاً عن إصابة 13 آخرين، جرى نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم".

وتعد مصافي بيجي من أكبر المنشآت النفطية في محافظة صلاح الدين، وتشكل مركزاً مهماً لعمليات التكرير في العراق.