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ارتفاع حصيلة الهجوم على مجلس عزاء يثرب الى 7 ضحايا و17 مصاباً

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T20:09:18+0000
ارتفاع حصيلة الهجوم على مجلس عزاء يثرب الى 7 ضحايا و17 مصاباً
ارتفاع حصيلة الهجوم على مجلس عزاء يثرب الى 7 ضحايا و17 مصاباً

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