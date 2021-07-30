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ارتفاع حصيلة الهجوم على مجلس عزاء يثرب الى 7 ضحايا و17 مصاباً
Category: أمـن
Date: 2021-07-30T20:09:18+0000
ارتفاع حصيلة الهجوم على مجلس عزاء يثرب الى 7 ضحايا و17 مصاباً
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