ارتفاع حصيلة الغارات المجهولة على الفصائل قرب الحدود العراقية

شفق نيوز/ أعلن المرصد السوري، صباح الأحد، مقتل 15 عنصرا من الفصائل المسلحة، وإصابة 35 آخرين، إثر غارات على مواقع في دير الزور والبوكمال ونقاط على الحدود العراقية.

واستهدفت طائرات حربية مجهولة مواقع للفصائل في مدينة دير الزور وريفها الشرقي، حيث نفذت الطائرات الحربية 5 غارات جوية استهدفت مقرا عسكريا ورادار في حي هرابش وجبل ثردة في محيط مطار دير الزور ومقر التنمية في شارع بورسعيد في حي العمال، كما طالت غارات جوية مواقع في ريف البوكمال قرب الحدود السورية – العراقية.

ووفقا للمرصد السوري، سقط على الأقل 15 قتيلا من الفصائل الموالية لإيران، مجهولي الهوية حتى اللحظة، في البوكمال ودير الزور، كما سقط عدد كبير من الجرحى، ولم يعرف حتى اللحظة من استهدف هذه المقرات، إذا ما كان استهداف إسرائيلي أو أميركي.

وكان مسؤول أمني عراقي، افاد في وقت سابق من فجر الأحد، بأن قصفاً جوياً استهدف تواجداً لكتائب سيد الشهداء على الحدود بين العراق وسوريا.

وذكر المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن المعلومات الأولية المتوفرة وقوع إصابات نتيجة القصف الذي يرجع أنه عبر طيران مسير اسرائيلي.