ارتفاع حصيلة الضحايا بالقصف الأمريكي الذي استهدف الحشد شمال بابل

شفق نيوز/ قال مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، أن حصيلة القصف الجوي الذي شنته القوات الأمريكية واستهدفت به مقار الحشد الشعبي في "جرف النصر - جرف الصخر سابقا" شمال محافظة بابل ارتفعت لتصل إلى ست ضحايا.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن هذه الحصيلة غير نهائية، وقابلة للزيادة بسبب خطورة الجروح التي أُصيب بها بعضُ المقاتلين.

وقصف طيران مسير أمريكي، في وقت سابق من صباح اليوم، مقاراً للحشد الشعبي العراقي في محافظة بابل جنوب غرب العاصمة بغداد وأوقع ضحايا.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن طيرانا مسيرا أمريكيا نفذ، فجر اليوم، ضربات على مقرات تابعة للحشد الشعبي (الكتائب) ضمن منطقة السعيدات في جرف الصخر (النصر).

وقال المصدر، أن القصف أسفر عن مقتل أربعة مقاتلين من الحشد، واصابة اثنين اخرين.

من جهته، قال الجيش الأمريكي في بيان صدر فجر الأربعاء، "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".

وأضاف البيان أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

وأمس الثلاثاء، تبنت القوات الامريكية "رسمياً" الهجوم الذي استهدف "عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله" غربي العاصمة بغداد.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لرويترز، إن "القوات الأمريكية في العراق ردت على هجوم استهدف قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد"، دون مزيد من التفاصيل.

وأمس، استهدفت طائرة مسيرة أمريكية عجلة حمل عسكرية نوع بيك أب (حوثية)، عائديتها إلى (كتائب حزب الله) تحمل أعتدة على طريق سريع أبو غريب، غربي بغداد، فيما قامت طائرة مسيرة ثانية بإطلاق نار من سلاح ثقيل في قضاء الرمادي شمال الطريق السريع الدولي باتجاه بادية الثرثار

وفجر أمس الثلاثاء أيضاً، تعرضت قاعدة عين الأسد إلى قصف بصاروخين تم إطلاقها من تقاطع الكيلو 35 بمسافة 64 كيلومتر عن القاعدة.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة، من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وسوريا بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين (طوفان الأقصى).