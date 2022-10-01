ارتفاع حصيلة الصدامات بين المتظاهرين والأمن وسط بغداد إلى أكثر من 50 جريحا

شفق نيوز / أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بإن حصيلة الصدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين ارتفعت الى أكثر من (50) إصابة بين الطرفين.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الحصيلة الجديدة للاصابات في الصدامات التي تجري بالقرب من المنطقة الخضراء وتحديدا قرب جسر الجمهورية، وسط بغداد، بلغت أكثر من ٢٤ منتسبا وضابطا، فيما ٢٧ متظاهراً"، مبينا ان "الإصابات تنوعت بين حالات الاختناق والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع".

وأضاف المصدر ان "التظاهرات في ساحة التحرير تجري بشكل طبيعي والوضع مستقر ولا وجود لأي احتكاكات هناك ، كما ان التظاهرات في ساحة النسور طبيعية ولاوجود لأي احتكاك مع انتشار قوات حفظ القانون هناك، فيما توجد احتكاكات متقطعة على جسر الجمهورية".

وتابع المصدر ان "الوضع الأمني في العاصمة بغداد جيد مع استمرار الاغلاقات لعدد من الطرق والجسور القريبة من مكان التظاهر".