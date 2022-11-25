ارتفاع حصيلة الحادث المروي "المروّع" جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الحادث المروري "المروّع" الذي وقع على طريق مدينة العمارة جنوبي العراق.

وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام وقع مساء هذا اليوم على طريق (ميسان _ بصرة) قرب قضاء قلعة صالح بين مركبتين الاولى هونداي ستاركس والثانية مرسيدس اكتروز تريلة قلاب بسبب السرعة الشديدة من قبل سائق المركبة الاولى وفقدانه السيطرة على المركبة مما ادى الى عبوره الى السايد الثاني المعاكس واصطدامه بالمركبة الثانية".

واوضح ان "الحادث اودى بحياة تسعة أشخاص واصابة ثمانية آخرين".

وأفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة 22 شخصاً بحادث سير "مروع" على طريق (عمارة - عزير) بمحافظة ميسان، جنوبي العراق.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الحادث وقع نتيجة تصادم عجلتين نوع ستاركس، ما أدى الى مصرع 8 أشخاص، واصابة 14 آخرين"، مبينا أن "الاجهزة الأمنية والإسعاف هرعوا لمكان الحادث، وباشروا بإجراءات نقل الجثث للطب العدلي، والمصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج".