ارتفاع حصيلة التظاهرة الليلية في بغداد إلى سقوط ضحية و9 جرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن القوات الأمنية دهست أحد المتظاهرين في حي الوحدة مما أدى إلى مصرعه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن إحدى عجلات القوات الأمنية دهست متظاهراً في حي الوحدة صباح اليوم، وأودت بحياته، فيما أصيب تسعة آخرين إصابات متباينة، بينهم اثنان من القوات الأمنية.

من جانبه، أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق علي البياتي، مقتل أحد المتظاهرين من أهالي حي الوحدة، بعد دهسه من قبل القوات الامنية.

وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هنالك ردود فعل من المتظاهرين الغاضبين بالاعتداء على القوات الامنية ايضا".

واضاف "نفس السيناريو يعاد كل مرة وفي كل مكان والحكومة واساليبها وسلوكها ذاته، تلكؤ خدمات يستمر لفترة والجماهير تطالب بلا استجابة فتظاهرات لأيام بلا تدخل ثم غضب وردود فعل من القوات الامنية بالسلاح وقتل ورد فعل غاضب ايضا وتفاقم المشكلة".

وأكد البياتي "نحتاج الى غرفة عمليات للتدخل الخدمي السريع في العراق تكون لديها ادوات رصد قوية ثم استجابة سريعة لحل المشاكل على اقل تقدير الممكن منها".

وخرج العشرات من أهالي حي الوحدة جنوب شرقي العاصمة بغداد ليل الجمعة على السبت بتظاهرة طالبوا فيها بتحسين الواقع الخدمي وتوفير الطاقة الكهربائية ولكن سرعان ما تدخلت القوات الأمنية لتندلع صدامات وعمليات كر وفر بين الجانبين، أسفرت عن جرحى من الطرفين.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.