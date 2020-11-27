ارتفاع حصيلة اشتباكات ساحة الحبوبي الى قرابة 50 جريحا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بارتفاع حصيلة اشتباكات ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية جنوبي العراق الى قرابة 50 جريحا.

وأبلغ المصدر مراسل وكالة شفق نيوز، بأن "الحصيلة ارتفعت إلى 49 جريحا بينهم تسعة بطلق ناري".

وأشار إلى "بدء انسحاب انصار التيار الصدري من ساحة التحرير ومقترباتها"، لافتا إلى أنه "خلال الساعات القليلة ستعود الساحة الى الخدمة".

وأوضح المصدر أن "محتجي تشرين قطعوا جسر الحضارات بالإطارات المحترقة في الناصرية".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، اظهرت تسجيلات فيديوية تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع مصادمات بين انصار التيار الصدري، ومحتجي تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية جنوبي العراق.

وبحسب الناشطين فإن اتباع التيار الصدري هاجموا بعد ظهر اليوم، ساحة الحبوبي بالرصاص الحي، والعصي والهروات، والسلاح الابيض، والحجارة، مشيرين الى ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين.

في غضون ذلك افاد مصدر امني مسؤول لوكالة شفق نيوز، بانه تم احراق عدد من خيم المتظاهرين في ساحة الحبوبي، لافتا الى تسجيل ما لا يقل عن ١٠ اصابات نتيجة اشتباكات بين انصار التيار ومتظاهرين.

من جانبها اكدت دائرة صحة ذي قار وقوع 10 اصابات جراء المواجهات في الحبوبي.

من جهته ذكر تلفزيون الناصرية المحلي في خبر عاجل بثه، ان ضحية سقطت على الاقل واصيب 25 آخرون بجروح كحصيلة اولية لاشتباكات الناصرية.