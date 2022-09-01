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ارتفاع حصيلة اشتباكات البصرة إلى قتيلين من سرايا الصدر

Category: أمـن

Date: 2022-09-01T07:17:32+0000
ارتفاع حصيلة اشتباكات البصرة إلى قتيلين من سرايا الصدر

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بأن جريحا من "سرايا السلام" الجناح العسكري للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر قد فارق الحياة متأثراً بإصابته في الإشتباكات التي حصلت فجراً في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقُتل "حسين فؤاد" أحد قياديي سرايا السلام، ليلة أمس، فيما أصيب مرافق له خلال عملية اشتباك مسلح بمنطقة بريهة وسط المحافظة لم تعلم دوافعه لغاية الآن.

وتأتي هذه الأحداث بعد اندلاع صدامات مسلحة ليلة الاثنين على الثلاثاء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد التي تضم مباني حكومية ومقار البعثات الدبلوماسية بين مناصري التيار الصدري وفصائل مسلحة موالية لإيران مما اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

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