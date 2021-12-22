ارتفاع جرحى احتجاجات الناصرية.. والمتظاهرون يصعدون بقطع جسرين

شفق نيوز/ كشف مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، عن ارتفاع عدد الجرحى بين صفوف المتظاهرين برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات يوم الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عدد المتظاهرين الجرحى الذين وقعوا خلال الصدام مع القوات الامنية بلغ 5 أشخاص"، مبينا أن "جميع الإصابات ناجمة عن إطلاقات نارية".

وبين المصدر، ان "احد المصابين في حالة خطرة، وتم نقله للعناية المركزة".

في الأثناء، أقدم عشرات المتظاهرين على قطع جسرين رئيسيين وسط مدينة الناصرية احتجاجاً على إطلاق النار على المحتجين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان عشرات المتظاهرين اقدموا على قطع جسري النصر والزيتون وسط الناصرية احتجاجا على احداث اليوم التي سقط فيها جرحى بين المحتجين.

وأضاف أن المحتجين استخدموا الإطارات التي أشعلوا فيها النيران في قطع الجسور.

وفي وقت سابق الأربعاء، تجمع عشرات المتظاهرين قرب تقاطع البهو وسط مدينة الناصرية للمطالبة بإسقاط "التهم الكيدية" بحقهم أمام القضاء جراء مشاركتهم في احتجاجات سابقة.

ووقعت صدامات بين المتظاهرين وأفراد الأمن الذين استخدموا الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما تسبب بسقوط جرحى.

من جانبه، طالب محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي في بيان مقتضب، القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، "بإرسال لجنة تحقيقية بحادث إطلاق النار اليوم على المدنيين".

بدورها، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن "القائد العام للقوات المسلحة، تابع باهتمام كبير حادث إصابة ٣ من المتظاهرين اليوم الأربعاء، في مركز مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وأضافت أنه "وجه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة من تسبب في هذا الحادث وفتح تحقيق عاجل من قبل القوات الأمنية، والعمل على معالجة المصابين فوراً"، مؤكداً على "توجيهاته السابقة بعدم استخدام القوة او إطلاق النار بحق المتظاهرين المطالبين بحقوقهم المشروعة".