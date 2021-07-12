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ارتفاع جديد بوفيات فاجعة مستشفى "الحسين": 45 ضحية حتى الآن

Category: أمـن

Date: 2021-07-12T20:49:06+0000
ارتفاع جديد بوفيات فاجعة مستشفى "الحسين": 45 ضحية حتى الآن

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بارتفاع جديد في حصيلة وفيات الحريق الهائل الذي ما يزال يلتهم مركزا لعزل مصابي فيروس كورونا بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار يوم الاثنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 45 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن وتفحمت جثثهم جراء الحريق إضافة إلى إصابة عشرات آخرين بحروق وحالات اختناق في حريق مركز الشفاء بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية.

ورجح المصدر الطبي أن تتجاوز الحصيلة 50 وفاة جراء الحريق، مشيرا إلى أن مصير العشرات من المرضى ومرافقيهم إضافة إلى الممرضين ما يزال مجهولاً.

كما أفاد مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز، بأن الانفجارات تتوالى في المستشفى بفعل اسطوانات الأوكسجين وأجهزة التبريد.

ودخلت فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية في ذي قار بحالة استنفار لاحتواء الحريق ومعالجة الجرحى وسط تجمهر ذوي المرضى أمام المستشفى. وأعلنت الحكومة المحلية في المحافظة حالة الطوارئ.

كما توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقبله مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان إلى الناصرية.

وعادة، تحتوي مراكز عزل مصابي فيروس كورونا على الكثير من اسطوانات الاوكسجين التي تحدث انفجارات هائلة حال وصول النيران إليها.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع حادث حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والخاص بمعالجة مرضى فيروس كورونا جراء انفجار أسطوانة اكسجين.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فإن الحادث خلف 82 قتيلاً و110 جريحاً، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) قالت إن الحريق خلف 130 قتيلاً.

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