ارتفاع جديد بحصيلة انفجار مدينة الصدر.. وتأكيد فرضية المرأة الانتحارية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع، الاثنين، داخل سوق بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الانفجار في سوق الوحيلات بمدينة الصدر خلف ٢٧ قتيلا معظمهم أطفال إضافة إلى إصابة ٤٥ آخرين بجروح.

وأضاف المصدر أن الانفجار وقع بواسطة امرأة انتحارية ترتدي حزاما ناسفا.

ووقع الانفجار أثناء اكتظاظ السوق بالمتبضعين لشراء حاجيات عيد الأضحى، وكان معظمهم نساء وأطفال.

من جانبه، قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في تغريدة على تويتر، إن "التفجير الارهابي في احد اسواق مدينة الصدر لاستهداف المدنيين الابرياء في يوم عرفة وقبل عيد الاضحى المبارك هو عمل خبيث و دنيئ و يعكس النوايا الاجرامية و المسمومة للقائمين به سواء من الدواعش او من قبل المجرمين الذين يريدون تصفية الحسابات السياسية الخبيثة على حساب الارواح البريئة".

وأضاف، "واذ ندين هذا العمل الارهابي ونترحم على الشهداء و الضحايا و الجرحى نطالب السلطات الامنية بجلب الجناة للعدالة".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ادى الى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح".

ولاحقاً أمر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بإيداع آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر التوقيف.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بإيداع آمر الفوج الأول في اللواء الرابع بالشرطة الاتحادية التوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".

ووجه الكاظمي وفقاً للبيان، بـ"فتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".