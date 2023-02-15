اربيل والموصل.. اعتقال شخص هاجم طالباً وآخر دهس شرطي مرور

شفق نيوز/ اعتقلت قوات الشرطة، يوم الأربعاء، شخصين الأول هاجم طالباً داخل مدرسة ابتدائية في مدينة أربيل، والآخر دهس شرطي مرور في مدينة الموصل وأصابه بجروح خطيرة.

وقالت شرطة اربيل في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قوة من قسم الطوارئ اعتقل، اليوم، متهما يبلغ من العمر 16 عاما، يدعى (هـ.ب.م)، والذي هاجم طالبا بسكين داخل مدرسة أربيل النموذجية الإنجليزية، وأصابه بجروح بليغة.

وأشارت شرطة اربيل الى إيقاف المتهم بموجب المادة 413 من قانون العقوبات بقرار من القاضي، وإرساله إلى مركز شرطة الأحداث.

وفي الموصل مركز محافظة نينوى، أفاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، بأن شرطي مرور أصيب بجروح بليغة في وجهه ورأسه بعد أن صدمه سائق سيارة أجرة في تقاطع منطقة الغزلاني بالجانب الايمن من المدينة.

وقال المصدر، ان الشرطة أوقفت سائق سيارة الأجرة واقتادته إلى مركز الشرطة، فيما نقل شرطي المرور إلى طوارئ مستشفى الموصل العام لتلقي العلاج.