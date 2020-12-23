اربيل تسجل اكثر من 10 آلاف جريمة بينها مقتل 65 شخصا العام الحالي

شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم شرطة محافظة اربيل، عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن تسجيل اكثر من عشرة الاف جريمة مختلفة، بينها 65 جريمة قتل لدوافع متباينة، في حدود المحافظة خلال العام الحالي.

واستعرض المتحدث باسم شرطة اربيل، الرائد هوگر عزيز، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، احصاءات عن الجرائم التي تم اقترافها في ارييل خلال عام 2020.

وقال عزيز ان العام الحالي شهد حصول 10 الاف و681 جريمة، مبينا ان الشرطة تمكنت من كشف تفاصيل 9864 جريمة منها ورفع وقائعها الى القضاء، فيما تم القاء القبض على 301 شخص واحد على خلفية الشكاوى التي تم تسجيلها بحقهم بسبب جرائم المشاجرات واطلاق النار وغيرها.

وبين ان الجرائم تضمنت مقتل 65 شخصا في حدود المحافظة خلال العام الحالي، كما تم حسم 61 قضية متعلقة بحالات القتل وتحويل المتهمين الى القضاء.

واوضح عزيز انه تم تسجيل 32 حادث اطلاق نار، واعتقال 29 شخصا ممن اطلقوا النار وتسليمهم الى القضاء، فيما لا يزال المتهمون الاخرون مطاردين من قبل الجهات المختصة.

وكشف عزيز عن القاء القبض على 183 متهما توجهوا الى اربيل اقترفوا جرائم في مناطق سكناهم خارج المحافظة وجرى تسليمهم الى المدن العراقية التي قدموا منها.