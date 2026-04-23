ادعى أنها زوجته .. شخص يقتل امرأة طعناً وإحباط محاولتي انتحار في بغداد

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، يوم الخميس، بإلقاء القبض على متهم أقدم على قتل امرأة طعناً بآلة حادة، قبل أن يلقي جثتها في أحد شوارع منطقة "الشيخ عمر" وسط العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن القوة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة خلال التحقيقات الأولية، مشيراً إلى أن الجاني ادعى في إفادته بأن الضحية هي زوجته.

وأضاف المصدر أن سيارة إسعاف قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول مسرح الحادث، وباشرت باستكمال الإجراءات التحقيقية للوقوف على الدوافع الحقيقية وراء الجريمة وملابساتها.

وعلى صعيد أمني متصل، أحبطت دوريات النجدة محاولتي انتحار في منطقتين مختلفتين من العاصمة؛ حيث نجحت القوات في منع شخص من إلقاء نفسه من بناية شاهقة في منطقة "بغداد الجديدة".

وفي حادثة منفصلة، تمكنت الدوريات من إنقاذ امرأة حاولت الانتحار غرقاً برمي نفسها في نهر دجلة قرب "جسر السلام" بمدينة المدائن، وأشار المصدر إلى تسليم الحالتين للجهات المختصة لضمان سلامتهما وفتح تحقيق في الدوافع.