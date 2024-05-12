ادعى قتلها بالخطأ.. مقتل فتاة على يد عمها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأحد، بمقتل فتاة مراهقة على يد عمها بالخطأ أثناء مشاجرة بين الضحية ووالدها بسبب خلافات عائلية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة من مواليد 2009 حصلت مشاجرة بينها وبين والدها بسبب مشاكل عائلية داخل منزلهم في حي الجزائر بمنطقة الشعب شمال شرقي بغداد، وكان عمها حاضرا فتدخل لفض المشاجرة وكان بحوزته مسدس فانطلقت منه رصاصة استقرت بجسد الفتاة".

وبين أن "عم الفتاة أدعى أن الرصاصة أطلقت بالخطأ"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي واعتقلت والد الفتاة وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة".