ادعى انتحارها .. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص جنوبي العراق

شفق نيوز - الديوانية

أفادت شرطة محافظة الديوانية جنوبي العراق، يوم الأحد، بإلقاء القبض على رجل أقدم على قتل زوجته رمياً بالرصاص بعد أن أدعى انتحارها.

وقالت الشرطة في بيان اليوم، إن مواطناً قام بتسجيل اخبار مدعياََ انتحار زوجته البالغة من العمر 40 عاماً، بإطلاق النار على نفسها في دارها بواسطة مسدس يعود لزوجها.

ووفقا للبيان فإنه، "نتيجة للشك الحاصل في زوج المجنى عليها من قبل خبراء الأدلة الجنائية بعد الاطلاع على مسرح الجريمة إضافة إلى التدقيق في المبارز الجرمية، وبعد التحقيق الأصولي معه من قبل قسم مكافحة الإجرام ومكافحة الإرهاب ومواجهته بالأدلة كافة اعترف صراحةََ قيامه بقتل زوجته، بسبب خلافات عائلية".