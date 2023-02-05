ادعى انتحارها .. اعتقال رجل قتل زوجته رميا بالرصاص وتحرير مختطفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت قيادة شرطة محافظة الديوانية المتمثلة بمركز شرطة "عفك"، يوم الأحد، أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل زوجته، بعد أن ادعى أنها قامت بالانتحار .

وأوضحت القيادة في بيان اليوم، أنه بعد التحقيق مع المتهم اعترف صراحة بقيامه بقتل زوجته بواسطة مسدس نوع لاما وذلك لخلافات عائلية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة (406) القتل العمد.

وفي بيان ثان قالت قيادة شرطة الديوانية، إن قوة من قسم شرطة النجدة تمكنت من تحرير امرأة مختطفة في منطقة الحي الجمهوري بالقرب من جامع الحكيم فجر اليوم من قبل متهمين اثنين يستقلون عجلة نوع (سورنتو) بيضاء اللون.

ووفقا للبيان فإنه تم تحرير المرأة المختطفة ، وقد عثر داخل العجلة على مبلغ من المال قدره مليون وخمسمائة وخمسون الف + 100 دولار أمريكي آله جارحة ( قامة) و4 أجهزة موبايل مختلفة الأنواع وامبولات تستخدم للتعاطي، فيما تم أتخاذ الأجراءات القانونية وإرسالهم إلى قسم مكافحة الإجرام للتحقيق معهم.