ادعى الجناة انتحارها.. كشف جريمة قتل شابة في النجف

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الثلاثاء، ملابسات جريمة قتل شابة في العشرينيات من عمرها، مبيناً أن الجناة حاولوا إظهارها على أنها حالة انتحار وذلك في ناحية القادسية بقضاء المشخاب في محافظة النجف.

وبحسب بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، فإن معلومات تلقتها الاجهزة الأمنية عن حالة انتحار لامرأة تبلغ من العمر (21) عاماً، وعند انتقال المفارز الأمنية المختصة إلى موقع الحادث، أفاد المتواجدون في الدار بأن المجنى عليها أقدمت على الانتحار شنقاً باستخدام سلك كهربائي مثبت في مروحة السقف.

وأضاف البيان، أنه بعد إحالة القضية إلى مديرية أمن النجف للتحقيق، تم الكشف على الجثة في الطب العدلي حيث تبين وجود آثار ضرب على رأس المجني عليها، مما أثار الشكوك حول حقيقة الحادث.

وأوضح البيان، أنه بعد تكثيف التحريات والتحقيقات، تم إلقاء القبض على شقيق زوج المجنى عليها بالتنسيق مع مديرية أمن القادسية، وخلال التحقيق معه، اعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بضرب المجنى عليها بقارورة زجاجية على رأسها مما أدى إلى فقدانها الوعي، ثم قام بتمثيل مشهد الانتحار بمساعدة والدته.

وأشار جهاز الأمن الوطني في ختام بيانه إلى تصديق اعترافات المتهمين قضائياً، وإجراء كشف الدلالة الذي جاء مطابقاً لواقعة الجريمة.

وفي بابل، تمكنت مفارز قيادة شرطة المحافظة، من القبض على فتاة هاربة من أهلها بصحة بشخص آخر وبحوزتهما مبلغ مالي الى محافظة مجاورة لبابل.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ورد للوكالة، أن الفتاة صادر بحقها أمر قبض وتحرٍ وفق المادة 446 لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 59 مليون دينار عراقي من دار أهلها، مشيرة الى تحديد مكان تواجد الفتاة والشخص الذي كان بصحبتها، وذلك بعد جمع المعلومات وملاحظة كاميرات المراقبة، وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.