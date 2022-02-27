بيانان رسميان: اخماد حريق مستشفى الهندية بكربلاء دون خسائر

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني ووزارة الصحة العراقية، يوم الاحد، عن اخماد الحريق الذي نشب بمستشفى في محافظة كربلاء دون خسائر بشرية.

وقالت خلية الاعلام في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن

فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع، مساء اليوم، في ردهة الباطنية للنساء مشيدة من مادة السندويج بنل في مستشفى الهندية بالمحافظة.

وبينت أن عملية اخلاء للمرضى الراقدين والمواطنين الذين كانوا يتواجدون في المكان جرت دون خسائر بشرية، حيث تمت عملية الاخماد، موضحة أن الجهات المختصة شرعت بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

من جانبها قالت دائرة صحة كربلاء التابعة لوزارة الصحة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "الحريق الذي إندلع في مُستشفى الهندية العام ، مساء اليوم ، حصل في ردهة الباطنية (نساء)، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي، من قبل فرق الدفاع المدني التي استنفرت جهودها بالتعاون مع العاملين في المُستشفى، ولم تحدث أية خسائر بشرية، وإنما فقط أضرار مادية".

وأشارت إلى "إخلاء المرضى ونقلهم بعجلات الإسعاف الفوري إلى مدينة الإمام الحسين الطبية"