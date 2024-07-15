اخلاء في غربي بغداد للاشتباه بوجود مواد متفجرة مشعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإخلاء منازل في قضاء أبو غريب، غربي العاصمة بغداد للاشتباه بوجود مواد متفجرة مشعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية من خلية الصقور داهمت منزلاً ضمن منطقة خرنابات قاطع ابو غريب واعتقلت اثنين مطلوبين للقضاء، واعترفا بوجود مواد متفجرة داخل المنزل".

وأضاف أن القوة الأمنية، طوقت أكثر من عشرة منازل مجاورة، حيث ضبطت بالفعل مواد متفجرة في اماكن متفرقة من المنطقة المذكورة، بالإضافة إلى اخلاء منازل سكنية وذلك للاشتباه بوجود مواد متفجرة مشعة.