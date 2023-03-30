اخطر سارق دراجات في قبضة القوات الامنية بالنجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية تمكنت من الإطاحة بما وصفه "أخطر سارق" دراجات نارية في المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تتبع لجهاز مكافحة اجرام الكوفة تمكنت من الإطاحة بأخطر سراق الدراجات النارية في النجف"، لافتا إلى أن "الجاني اعترف بارتكاب 18 جريمة سرقة دراجة نارية في المحافظة".

وبين المصدر، ان "قاضي التحقيق قرر توقيفه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 444 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".