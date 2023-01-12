اختلس 29 طناً من فول الصويا.. الجنايات تدين امين مخزن بوزارة الزراعة

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، حكماً بحق موظف في إحدى فروع وزارة الزراعة بالمحافظة لاختلاسه مادة علفية بعشرات الأطنان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "المحكمة أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات بحق امين مخزن في فرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعية بالمحافظة بعدما تمت إدانته باختلاس 29 طناً من مادة فول الصويا التي تستخدم كأعلاف للدواجن".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".