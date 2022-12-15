"اختفى بعد مشاركته بتظاهرة".. العثور على جثة "محاضر" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى بالعثور على جثة محاضر في التربية مقتولا ومرميا قرب احد قنوات البزل في أطراف قضاء الخالص شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان قوات الامن عثرت على جثة محاضر عشريني مقتولا في قرية "ابو تمر" في أطراف قضاء الخالص، مبينا ان الضحية من سكان قرية (التحويلة) الواقعة على بعد 17 كم شمال شرق بعقوبة والتابعة لقضاء الخالص.

واضاف ان جثة الضحية تحمل آثار تعذيب وتم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمني تحقيقا بالحادث، مشيرا الى ان الضحية اختفى منذ يوم أمس بعد مشاركته بتظاهرات المحاضرين.