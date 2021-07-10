سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اختفاء ناشط عراقي وسط بغداد في ظروف غامضة

Category: أمـن

Date: 2021-07-10T18:40:23+0000
اختفاء ناشط عراقي وسط بغداد في ظروف غامضة

شفق نيوز/ اعلن ناشطون عراقيون، يوم السبت، اختفاء الناشط والصحفي العراقي علي المكدام وسط العاصمة بغداد في ظروف غامضة.

وأبلغ ناشطون وكالة شفق نيوز؛ أن المكدام ناشط في تظاهرات تشرين ويعمل في وسائل الإعلام اختفى عن الأنظار في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الجمعة.

وأشاروا إلى أن آخر ظهور للمكدام كان بالقرب من مقهى رضا علوان في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

وحسب شركة الاتصالات أن آخر ظهور له ضمن إطار أبراج الهاتف الجوال كان في منطقة الجادرية قرب شركة زين.

وذكروا أن المكدام تعرض لتهديدات بالقتل بسبب منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها الفصائل الموالية لإيران.

ولفتوا إلى أن جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت بعد ساعة من اختفائه.

related

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

لتأمين زيارة الملك عبد الله والرئيس السيسي.. الجيش العراقي يعقد مؤتمرا امنيا

Date: 2021-03-26 12:09:00
لتأمين زيارة الملك عبد الله والرئيس السيسي.. الجيش العراقي يعقد مؤتمرا امنيا

السلطات تقبض على ايرانيين بتهمة سرقة محل للصيرفة في العاصمة بغداد

Date: 2019-08-19 11:52:12
السلطات تقبض على ايرانيين بتهمة سرقة محل للصيرفة في العاصمة بغداد

لندن تنتظر تحركاً عراقياً بشأن هجوم التاجي

Date: 2020-03-12 13:57:45
لندن تنتظر تحركاً عراقياً بشأن هجوم التاجي

السفارة الامريكية تحذر مواطنيها في العراق

Date: 2019-09-24 18:35:47
السفارة الامريكية تحذر مواطنيها في العراق

إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

Date: 2021-02-10 05:05:47
إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق غرب بغداد

العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

Date: 2020-10-30 19:38:49
العثور على جثة مجهولة الهوية في بغداد

في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"

Date: 2021-04-24 23:23:28
في حصيلة غير نهائية.. العثور على 27 جثة متفحمة بمستشفى "ابن الخطيب"