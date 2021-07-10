اختفاء ناشط عراقي وسط بغداد في ظروف غامضة

شفق نيوز/ اعلن ناشطون عراقيون، يوم السبت، اختفاء الناشط والصحفي العراقي علي المكدام وسط العاصمة بغداد في ظروف غامضة.

وأبلغ ناشطون وكالة شفق نيوز؛ أن المكدام ناشط في تظاهرات تشرين ويعمل في وسائل الإعلام اختفى عن الأنظار في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الجمعة.

وأشاروا إلى أن آخر ظهور للمكدام كان بالقرب من مقهى رضا علوان في منطقة الكرادة داخل وسط بغداد.

وحسب شركة الاتصالات أن آخر ظهور له ضمن إطار أبراج الهاتف الجوال كان في منطقة الجادرية قرب شركة زين.

وذكروا أن المكدام تعرض لتهديدات بالقتل بسبب منشوراته عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها الفصائل الموالية لإيران.

ولفتوا إلى أن جميع حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي أغلقت بعد ساعة من اختفائه.