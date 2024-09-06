اختفاء مزارع كوردي شمال كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الجمعة، باختفاء مزارع كوردي شمال محافظة كركوك.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الفلاح رابر حسین حاج جوهر، الذي يبلغ من العمر 21 عاماً كان قد خرج للعمل في المزرعة الواقعة بين قرة كتكه ومعمل الكرونجي على طريق التون كوبري (45كم شمال كركوك)، حيث اختفى مساء اليوم، وتم العثور على دراجته النارية".

وأضاف المصدر أن "الشرطة تبحث عن الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة، وسط ترجيحات باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة".

وتابع المصدر أن "الشرطة فتحت تحققاً بالحادث للوصول إلى هوية الفاعلين، والكشف عن مصير الشاب وملابسات الحادث".