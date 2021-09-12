اختفاء مدنيين في منطقة عراقية ساخنة أمنياً

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى يوم الأحد باختفاء اثنين من المدنيين في اطراف ناحية جلولاء تحت ظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من المدينين اختفيا في احد قرى منطقة "الطبج" في اطراف ناحية جلولاء 70 كم شمال شرق بعقوبة بظروف غامضة.

وبين المصدر " ان ذوي المختفين لم يقدموا اي بلاغات رسمية للاجهزة الامنية حيال عمليات الاختفاء ولم تثبت لغاية الآن ان كان اختفاؤهما عملية خطف او رواية اخرى".

وتعد مناطق حوض(الطبج) من البؤر الامنية الساخنة وتشهد حوادث امنية مستمرة بين الحين والاخر لقربها من حوض وتلال حمرين ,اكبر معاقل التنظيمات المسلحة.