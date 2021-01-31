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اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي

Category: أمـن

Date: 2021-01-31T19:49:15+0000
اختفاء طائرة تدريب يونانية يقودها طيار عراقي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد، عن تشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات مختصة لمتابعة مصير متدرب عراقي في إحدى أكاديميات الطيران الأوروبية، اختفى هو والطائرة التي كان يقودها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن وزير النقل ناصر الشبلي، ومدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن جبار، يتابعان منذ ظهر اليوم، تداعيات خبر فقدان أكاديمية "اگناتيا" اليونانية للطيران، إحدى طائرات التدريب التي كان يقودها الطيار العراقي المتدرب عمار إبراهيم.

وبينت أن إدارة الخطوط الجوية وجهت مركز إدارة الأزمات في الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب السياقات الدولية، وتشكيل خلية أزمة وغرفة عمليات طوارئ من المختصين والمعنيين وبرئاسة مدير عام الشركة لمتابعة أدق تفاصيل الحادث على مدار الساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن مدير الخطوط الجوية العراقية تواصل بشكل مباشر مع إدارة الأكاديمية اليونانية للوقوف على آخر نتائج البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات اليونانية والأكاديمية لبيان مصير الطالب العراقي.

وأكد أن فريق عمل مختص مدعوم بجهد تحقيق دولي سيتوجه خلال الساعات القريبة إلى اليونان لمتابعة تفاصيل الحادث، مشيرة إلى أنها ستطلع الرأي العام على المعلومات الرسمية والمؤكدة التي ستصلها من الجهات اليونانية.

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