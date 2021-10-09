اختفاء صحفي وسط بغداد ودعوات لتدخل حكومي عاجل

شفق نيوز/ دعا صحفيون عراقيون، يوم السبت، السلطات الامنية الى الكشف عن مصير صحفي اختفى اثره وسط العاصمة بغداد منذ يومين، وسط انباء عن اختطافه من قبل مجهولين.

وطالبت مؤسسة النهار للثقافة والاعلام، في بيان، ورد إلى ولكالة شفق نيوز، "نطالب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالكشف عن مصير مدير وكالة سنا الاخبارية التابعة للمؤسسة الصحفي علي عبد الزهرة الذي اختفى في ظروف غامضة من مساء يوم الخميس الماضي".

وأبدى رئيس المؤسسة حسن جمعة، قلقه حيالى حادث الاختفاء الذي وصفه بـ"اللغز".

بدوره، حث المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان له، الأجهزة الأمنية على بذل جهود مضاعفة للكشف عن مصير المراسل الصحفي علي عبد الزهرة الذي فقد في ظروف غامضة منذ يوم الخميس.

في وقت، أفاد مقربون من الزميل عبد الزهرة، بأن أجهزة الهاتف النقال الخاصة به اغلقت في تمام الساعة 10 من مساء يوم الخميس الماضي، مبينين لوكالة شفق نيوز، أن آخر تواجد للزميل علي كان في منطقة الكرادة داخل وهو متوجه إلى منزله في مدينة الصدر.

وأوضحوا أنه تم البحث عنه في مراكز الشرطة والمستشفيات في بغداد دون اي نتيجة، مشيرين إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي تعهدت بفتح تحقيق بحادثة الاختفاء.