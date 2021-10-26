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"اختفاء" صحفي في ظروف غامضة ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T07:50:36+0000
"اختفاء" صحفي في ظروف غامضة ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مرصد يعنى بالحريات الصحفية، يوم الثلاثاء، باختفاء صحفي عراقي "بظروف غامضة" في العاصمة بغداد.

وقال المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "صحفيين ابلغوه بأن زميلهم الصحفي باسم الزعاك، ويعمل لدى وكالة أنباء كل العرب التي مقرها باريس أختفى قبل يومين في بغداد".

وذكر المرصد ان"الزعاك كان يكلم احد المراسلين عبر الهاتف ويصف له بعض الأحداث، وفجأة إنقطع الاتصال معه، وإنهم حاولو مرارا الإتصال به، وكان هاتفه مغلقاً، وفي اليوم الثاني اتصلوا بأهله فقالوا لهم: إنه خرج للتغطية الصحفية، ولم يعد".

وأضاف أن ذويه، "ومن حينها لم يتمكنوا من تأمين أي إتصال به، وهو يحمل هوية صحفية من وكالة أنباء كل العرب".

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