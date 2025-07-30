اختطفها زوجان .. تحرير فتاة من داخل منزل مشبوه وسط محافظة ميسان

شفق نيوز - ميسان

أفاد مصدر في الشرطة المحلية بمحافظة ميسان، يوم الأربعاء، بتحرير فتاة من داخل منزل وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة امنية تمكنت من تحرير فتاة تبلغ من العمر 13 عاما واعتقال زوجين اقدما على اختطافها.

وبين المصدر، أن الزوجين و الفتاة المختطفة كانوا يتواجدون داخل منزل مشبوه بممارسة اعمال غير اخلاقية وذلك في منطقة وسط العمارة.

وعلى صعيد مواز قال مصدر امني آخر لوكالة شفق نيوز، إن فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً اقدمت على الانتحار شنقا بواسطة (شال) داخل منزلها وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.

وأضاف أن، دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.