اختطفتا في النجف وحررتا في بغداد.. تحرير فتاتين بعملية نوعية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، اليوم الأحد، بتحرير فتاتين وإلقاء القبض على خاطفهما في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فريقاً أمنياً مختصاً من مكافحة النجف داهم أحد الأماكن في العاصمة بغداد وقام بتحرير فتاتين تم استدراجهما أثناء خروجهما إحدى المدارس في النجف من قبل أحد الأشخاص قبل أكثر من أسبوع".

وبين المصدر، ان "القوة اعتقلت كذلك الخاطف وتمت إحالته للقضاء وفق المادة 421 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".