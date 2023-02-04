اختطاف ناشط بيئي من ذي قار اثناء زيارته للعاصمة بغداد

شفق نيوز/ كشفت عائلة الناشط البيئي المعروف في جنوبي العراق، جاسم الاسدي، اليوم السبت، عن اختطافه من قبل قوة مسلحة "خارج إطار القانون".

وابلغ ناظم الاسدي شقيق الناشط المختطف جاسم الأسدي، وكالة شفق نيوز، ان "قوة مسلحة اعترضت طريق شقيقي عند حدود العاصمة بغداد، وقامت باختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة المصدر".

ونفى، أن "يكون الاختطاف متعلق بقضية الرقابة والإشراف على هور الدملج"، فيما " رفض توضيح ما إذا كان شقيقه تعرض لتهديدات بوقت سابق قبل اختطافه من عدمه.

والاسدي معروف في الأوساط الدولية المختصة بمجال البيئة الخاصة بالاهوار، كما انه يشغل رئاسة منظمة طبيعة الاهوار التي تعنى بنقل واقع الاهوار إلى المنظمات العالمية.